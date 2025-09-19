A migliaia in marcia per Gaza | un grido contro il massacro

Dove non arrivano le istituzioni arriva la società civile. Mentre il governo di Roma delle destre frena sulle sanzioni a Israele, non trova il coraggio di condannare Benjamin Netanyahu, si ostina a non riconoscere lo Stato della Palestina, non ammette il genocidio in corso nella Striscia, la Cgil ha organizzato ieri una giornata di mobilitazione con scioperi e manifestazioni in tutto il Paese, da Nord a Sud, per Gaza. L’iniziativa della Cgil per Gaza. L’iniziativa è stata decisa dal sindacato guidato da Maurizio Landini – che nel pomeriggio ha partecipato al corteo a Catania – ritenendo “indispensabile una reazione forte, radicata e diffusa del mondo del lavoro, a sostegno della pace, dei diritti umani e della protezione della popolazione civile”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A migliaia in marcia per Gaza: un grido contro il massacro

