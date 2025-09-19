A Manfredonia c’è la ‘Festa Giovani e Comunità’, l’evento conclusivo del progetto ‘Si può fare in sicurezza – Manfredonia’. L’appuntamento è per il 23 settembre alle 19.30 nel Chiostro di Palazzo di Città. La ‘Festa Giovani e Comunità’ sarà l’occasione per celebrare l’impegno dei 10 gruppi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it