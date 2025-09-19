A Linate aprirà un nuovo hotel | 216 camere vista Idroscalo nuovi edifici per Sea e 14mila metri quadri di aree verdi

Milanotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano sta per aprire il cantiere di un nuovo albergo quattro stelle. La struttura servirà l'aeroporto di Linate. Si tratta del nuovo DoubleTree by Hilton, in apertura nel primo semestre del 2028. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea, la società che gestisce gli scali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: linate - aprir

linate aprir224 nuovo hotelCostim realizzerà l’hotel Hilton dell’aeroporto di Milano Linate - Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim. Riporta ecodibergamo.it

linate aprir224 nuovo hotelLinate, al via il progetto di un nuovo hotel nell'Airport District - Il "DoubleTree by Hilton" avrà 216 camere con vista sull’Idroscalo, spazi congressuali, ristorante all day dining, centro fitness e aree lounge per le esigenze di viaggiatori business e leisure. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Linate Aprir224 Nuovo Hotel