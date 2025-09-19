A Linate aprirà un nuovo hotel | 216 camere vista Idroscalo nuovi edifici per Sea e 14mila metri quadri di aree verdi

A Milano sta per aprire il cantiere di un nuovo albergo quattro stelle. La struttura servirà l'aeroporto di Linate. Si tratta del nuovo DoubleTree by Hilton, in apertura nel primo semestre del 2028. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea, la società che gestisce gli scali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Non convincono le motivazioni economiche di Ita Airways: cittadini e politici si uniscono per chiedere il ripristino del collegamento con Linate - facebook.com Vai su Facebook

Costim realizzerà l’hotel Hilton dell’aeroporto di Milano Linate - Il modello gestionale replica l’esperienza del distretto smart Chorus Life sviluppato da Costim. Riporta ecodibergamo.it

Linate, al via il progetto di un nuovo hotel nell'Airport District - Il "DoubleTree by Hilton" avrà 216 camere con vista sull’Idroscalo, spazi congressuali, ristorante all day dining, centro fitness e aree lounge per le esigenze di viaggiatori business e leisure. Si legge su msn.com