Grumello del Monte. Inaugurata “ Una Casa per Te “, il nuovo progetto dell’ Istituto delle Suore Poverelle – Istituto Palazzolo dedicato alle persone con spettro autistico. Gli spazi, collocati al terzo piano della Rsd Istituto Palazzolo, sono stati riqualificati e resi sicuri e accoglienti. “Una Casa per Te – spiega Paola Turani, coordinatrice educativa della Rsd – ha portato alla riqualificazione degli spazi rendendoli sicuri, accoglienti e adatti alle esigenze emotive e comportamentali dei residenti: pareti dai colori tenuti, comunicazione aumentativa e un miglioramento della sicurezza dei locali”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - A Grumello del Monte inaugurata “Una Casa per Te”