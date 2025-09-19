A Galbiate il summit della Protezione civile intercomunale | i nomi del nuovo direttivo

Leccotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Summit della protezione civile a Galbiate. La scorsa sera l’auditorium di piazza Cesare Golfari ha ospitato l’assemblea dei volontari del Gruppo intercomunale di volontariato di protezione civile con specialità antincendio boschivo della Comunità montana Lario orientale Valle San Martino. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galbiate - summit

Ramo lecchese del lago e Statale 36: summit sul piano della mobilità.

galbiate summit protezione civileGalbiate, Aib: su 194 vanno a votare in 87 - L'assemblea dell'Aib si è svolta nella serata del 17 settembre all’Auditorium di piazza Cesare Golfari a Galbiate. Lo riporta corrieredilecco.it

Protezione civile, summit con i professionisti - Proseguono le consultazioni e gli incontri per l’adozione del nuovo ’Piano di Protezione Civile’ del Comune di Forlì. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Galbiate Summit Protezione Civile