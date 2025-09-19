A fuoco appartamento paura in un condominio di via Atri

Incendio intorno alle 13 in un appartamento di via Atri, nel quartiere San Lorenzo. Sono stati il fumo e l'odore acre di bruciato ad attirare l'attenzione di passanti e abitanti del condominio, che hanno subito allertato il numero di emergenza dei Vigili del Fuoco.Immediatamente intervenuti sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it