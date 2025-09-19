A fuoco appartamento paura in un condominio di via Atri

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio intorno alle 13 in un appartamento di via Atri, nel quartiere San Lorenzo. Sono stati il fumo e l'odore acre di bruciato ad attirare l'attenzione di passanti e abitanti del condominio, che hanno subito allertato il numero di emergenza dei Vigili del Fuoco.Immediatamente intervenuti sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fuoco - appartamento

Le fiamme divampano all'interno di un appartamento, l'intervento dei vigili del fuoco

Lerici, muore nell’appartamento andato a fuoco

Torino: esplosione in un appartamento, 5 feriti. I vigili del fuoco: "C'è anche un morto"

A fuoco appartamento, paura in un condominio di via Atri; Incendio nel vano contatori dopo la caduta di un fulmine: una signora, un cane e un gatto intrappolati nell'appartamento. Paura per i...; Brucia un appartamento, paura nella notte per gli inquilini di un condominio: i vigili del fuoco li mettono in salvo.

Tenta rito satanico ma dà fuoco alla casa: denunciato - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Borgo Ognina, allertati da una segnalazione al 112. Secondo zoom24.it

fuoco appartamento paura condominioCatania, rito satanico finisce in fiamme: 71enne salvato dalla Polizia - Catania, incendio in via Pirandello durante un rito satanico. Segnala corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Fuoco Appartamento Paura Condominio