A Formia professore accusato di abusi sessuali su studentesse minorenni sospeso in via precauzionale

19 set 2025

Indagini in corso sulle molestie e gli abusi sessuali commessi da un professore su due studentesse di una scuola di Formia: il docente è stato sospeso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - A Formia professore accusato di abusi sessuali su studentesse minorenni, sospeso in via precauzionale

In questa notizia si parla di: formia - professore

