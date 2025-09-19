A Forlì aumentano le piste ciclabili Obiettivo arrivare a una rete di 192 chilometri E cresce il bike sharing

Forlì conta 15 linee di piste ciclabili, per un totale di 145 chilometri. Ma l'Amministrazione comunale è al lavoro per estendere i percorsi. “L’obiettivo è estenderlo fino a 192 chilometri attraverso ciclabili progettate o già in via di ultimazione come quella di viale Corridoni - commenta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

