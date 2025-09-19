Firenze, 19 settembre 2025 - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della Pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, promuovono un evento di valore simbolico e civile: la presentazione ufficiale del Protocollo d’Intesa triennale tra i Lions Club della Toscana e Rondine, che sarà siglato domani sabato 20 settembre alle ore 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le progettualità comuni a favore dei giovani e della cultura della pace, valorizzando il ruolo dell’educazione e della leadership giovanile come strumenti di trasformazione dei conflitti e di costruzione di un futuro più giusto e pacifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze la firma dell'intesa tra Lions Toscana e Rondine Cittadella della Pace