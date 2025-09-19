A Firenze arriva la mostra Toulouse-Lautrec Un viaggio nella Parigi della Belle Époque

Dal 27 settembre il Museo degli Innocenti ospiterà la mostra “Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque”, omaggio al celebre pittore e illustratore francese Henri de Toulouse-Lautrec.Figura unica nel panorama artistico europeo, Lautrec ha immortalato nelle sue litografie lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it