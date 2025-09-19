Idee chiare, squadra competitiva e sostenibilità. La nuova stagione della Ristopro Fabriano si apre con entusiasmo, consapevolezza e un progetto chiaro. Dopo annate vissute tra alti e bassi, la società ha scelto di voltare pagina puntando su valori solidi: competitività in campo, sostenibilità fuori dal parquet e una forte identità condivisa. La Serie B si conferma un campionato duro, competitivo e ricco di avversarie ambiziose, ma per Fabriano rappresenta un’occasione concreta per rilanciarsi con serietà, credibilità e continuità. La costruzione della squadra è partita da un’idea semplice, ma ambiziosa: creare un gruppo vero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Fabriano un mix tra leader consolidati e talenti di domani