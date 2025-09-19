A Fabriano un mix tra leader consolidati e talenti di domani
Idee chiare, squadra competitiva e sostenibilità. La nuova stagione della Ristopro Fabriano si apre con entusiasmo, consapevolezza e un progetto chiaro. Dopo annate vissute tra alti e bassi, la società ha scelto di voltare pagina puntando su valori solidi: competitività in campo, sostenibilità fuori dal parquet e una forte identità condivisa. La Serie B si conferma un campionato duro, competitivo e ricco di avversarie ambiziose, ma per Fabriano rappresenta un’occasione concreta per rilanciarsi con serietà, credibilità e continuità. La costruzione della squadra è partita da un’idea semplice, ma ambiziosa: creare un gruppo vero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Terza tappa del nostro tour nelle Marche con Antonio Tajani: visita a Elica S.p.A. a Fabriano. Fondata negli anni '70 da Ermanno Casoli, è leader nel design e produzione di elettrodomestici. 3 Compassi d’Oro e Menzione d’Onore a Expo Osaka celebrano l’ec - X Vai su X
Ieri a Fabriano, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, abbiamo celebrato i cento anni dalla nascita di Francesco Merloni. Un imprenditore che ha saputo coniugare innovazione, responsabilità - facebook.com Vai su Facebook
Dal capitano Centanni alle garanzie che porta Dri, fino agli ultimi innesti in rosa.
Crisi industriale, il grido del sindaco Daniela Ghergo: «Fabriano è stato distretto leader, pretendiamo dalle imprese responsabilità sociale» - FABRIANO Sulla crisi del lavoro che attanaglia Fabriano, la sindaca Daniela Ghergo prende posizione a poche ore dallo sciopero generale: «Fabriano pone una vertenza nazionale su come rilanciare un ... Riporta corriereadriatico.it