A due anni dall’abbattimento dei maiali di Sairano ecco cos’è cambiato nei Santuari di Animali Liberi

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Lisa Marino Sono passati due anni dai tragici fatti del 20 settembre 2023: il giorno in cui tutto è finito e tutto ha avuto inizio, stravolgendo per sempre il mondo dei Santuari di Animali Liberi in Italia. Il ricordo di quella mattina vive impresso in noi attiviste come se fosse ieri, mentre frammenti nitidi di immagini, suoni e sensazioni ci riportano costantemente a quell’alba ferita. Alba in cui, dopo tredici giorni di presidio permanente davanti al santuario “Progetto Cuori Liberi” di Sairano, in provincia di Pavia, una sfilata di camionette con decine di poliziotti in tenuta antisommossa fecero irruzione al rifugio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a due anni dall8217abbattimento dei maiali di sairano ecco cos8217232 cambiato nei santuari di animali liberi

© Ilfattoquotidiano.it - A due anni dall’abbattimento dei maiali di Sairano, ecco cos’è cambiato nei Santuari di Animali Liberi

In questa notizia si parla di: anni - dall

Dall’oratorio al grande sogno di giocare nel Milan: la storia di Mamadou, 12 anni, brianzolo

Hocus pocus 3: novità e realità dopo due anni dall’annuncio ufficiale

Inchiesta sull’ex assessore Gambino, le nuove carte: “Bonifici sospetti dall’imprenditore Alessi anche negli anni precedenti le intercettazioni”

Sudafrica, rinviato il processo a tre uomini accusati di avere ucciso due donne (date in pasto ai maiali) - Da destra a sinistra, Zachariah Olivier, il proprietario della fattoria dove è stato commesso il crimine; il guardiano Adrian Rudolph de Wet e il dipendente William Musora in tribunale a Polokwane, ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Due Anni Dall8217abbattimento Maiali