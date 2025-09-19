A Deliceto una struttura ricettiva nel Convento di Sant’Antonio del 1500

Otto camere nuove di zecca, sette doppie e una singola, tutte dotate di bagno interno e di vista panoramica sul Castello Normanno-Svevo-Angioino: a Deliceto, stamattina, è stata inaugurata la struttura ricettiva all’interno del Convento di Sant’Antonio, un antico complesso monumentale edificato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it