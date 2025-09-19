Cuggiono (Milano), 19 settembre 2025 – Il completo rifacimento del sistema di radiocomunicazioni ormai obsoleto, la fornitura di importanti strumenti come un etilometro, lo sniffer, il kit per falsi documentali, due dash cam veicolari, sei body cam, cinque fototrappole e tre notebook, necessari per implementare l’informatizzazione del sistema di verbalizzazione: è quanto portato a casa dalla polizia locale di Cuggiono grazie agli ultimi contributi sbloccati dalla Regione. Parco auto . “Abbiamo ottenuto l’ennesimo importante finanziamento in materia di sicurezza urbana da parte della Regione – ha spiegato il vice sindaco e assessore alle Politiche della sicurezza, Sergio Berra – a seguito di partecipazione al bando per l’assegnazione di finanziamenti a favore dei Comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Cuggiono la Polizia locale si dota di body cam e notebook grazie a un finanziamento di 40mila euro della Regione