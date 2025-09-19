Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei-Mondiali e la vittoria della Diamond League, punta al bersaglio grosso anche in occasione dei Campionati Mondiali outdoor 2025 di Tokyo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è sicuramente uno dei favoriti principali per l’oro nella finale iridata del salto triplo sulla pedana dello stadio Nazionale giapponese. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 10.33 L’italo-cubano, world leader stagionale con il 17.80 al coperto di Nanchino, ha dovuto fare i conti con un infortunio tra la primavera e l’estate che ha complicato la sua preparazione per il vero grande obiettivo dell’annata, anche se il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora salta Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming