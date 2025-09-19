A che ora salta Andy Diaz oggi in tv Mondiali atletica 2025 | orario finale avversari tv streaming
Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei-Mondiali e la vittoria della Diamond League, punta al bersaglio grosso anche in occasione dei Campionati Mondiali outdoor 2025 di Tokyo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è sicuramente uno dei favoriti principali per l’oro nella finale iridata del salto triplo sulla pedana dello stadio Nazionale giapponese. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 10.33 L’italo-cubano, world leader stagionale con il 17.80 al coperto di Nanchino, ha dovuto fare i conti con un infortunio tra la primavera e l’estate che ha complicato la sua preparazione per il vero grande obiettivo dell’annata, anche se il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: salta - andy
ULTIM'ORA ATLETICA Andy Diaz vince la Diamond League nel salto triplo L'azzurro ha saltato con la misura di 17.56 #SkySport - X Vai su X
Qualifica in cassaforte per Andy Diaz, campione mondiale indoor e padrone dell'ultima Diamond League, grazie al salto a 16.94. Insieme a lui, uno straordinario Andrea Dallavalle vola a 17.08 e torna tra i migliori 12 a livello iridato dopo Eugene Segui i m - facebook.com Vai su Facebook
Andy Diaz ai Mondiali di Atletica 2025: quando è la gara, orario e dove vedere il salto triplo; Diretta mondiali di Atletica 2025, Furlani oro nel lungo: “Ho fatto qualcosa di magico”; Magico Furlani, oro nel lungo ai Mondiali di atletica. Tortu eliminato, Diaz ok.
A che ora Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming - Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei- Scrive oasport.it
Andy Diaz: “Le qualifiche sono più difficili, in finale non voglio deludere mamma” - Andy Diaz centra l'ultimo atto nel salto triplo maschile ai Mondiali senior 2025 di atletica leggera, in corso a Tokyo, in Giappone: il cubano ... Segnala oasport.it