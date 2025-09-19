A che ora le qualifiche di F1 su TV8 GP Azerbaijan 2025 | programma in chiaro

Il diciassettesimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul tracciato di Baku, dove si deciderà il poleman, e l’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere l’australiano Oscar Piastri. Sabato 20 settembre, dalle ore 14.00 alle ore 15.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP d’Azerbaijan, diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Differita alle ore 17.00 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it. Per il resto le qualifiche del diciassettesimo fine settimana di gara della F1, il GP d’Azerbaijan, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Azerbaijan 2025: programma in chiaro

F1, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

