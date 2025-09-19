A che ora Andy Diaz oggi in tv Mondiali atletica 2025 | orario finale avversari tv streaming

Andy Diaz vuole completare la stagione perfetta e, dopo la doppietta indoor Europei-Mondiali e la vittoria della Diamond League, punta al bersaglio grosso anche in occasione dei Campionati Mondiali outdoor 2025 di Tokyo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 è sicuramente uno dei favoriti principali per l’oro nella finale iridata del salto triplo sulla pedana dello stadio Nazionale giapponese. L’italo-cubano, world leader stagionale con il 17.80 al coperto di Nanchino, ha dovuto fare i conti con un infortunio tra la primavera e l’estate che ha complicato la sua preparazione per il vero grande obiettivo dell’annata, anche se il 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming

In questa notizia si parla di: andy - diaz

Atletica, Andy Diaz faro azzurro in Diamond League a Montecarlo. Presenti anche Carmassi e Folorunso

Andy Diaz torna in gara: sindrome alle spalle, rilancio in Diamond League

Andy Diaz torna in gara a Montecarlo: cast stellare in Diamond League con Duplantis e la sfida Lyles-Tebogo

Andy Diaz sfida gli ‘ex-connazionali’ in una finale del triplo senza padrone - - X Vai su X

L'Italia punta su Andy Diaz e Andrea Dallavalle nella settima giornata del Mondiale di atletica a Tokyo. i due triplisti azzurri possono puntare in alto e regalarsi un sogno. In gara anche Eloisa Coiro negli 800 e Sveva Gerevini nell'eptathlon. Gran finale con 400 - facebook.com Vai su Facebook

A che ora Andy Diaz oggi in tv, Mondiali atletica 2025: orario finale, avversari, tv, streaming; Mondiali atletica, il programma di oggi: da Diaz a Gerevini, gli italiani in gara e dove vederli; Andy Diaz ai Mondiali di Atletica 2025: quando è la gara, orario e dove vedere il salto triplo.

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Diaz a Gerevini, gli italiani in gara e dove vederli - I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13- Da msn.com

Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali di atletica 2025: orario qualificazioni, misura necessaria, tv, streaming - Giornata di vigilia per Andy Diaz in vista delle qualificazioni del salto triplo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Scrive oasport.it