A Catania la V edizione del KinEst Fest
Dall'1 al 10 ottobre 2025 torna a Catania il KinEst Fest, festival internazionale dedicato al cinema dell' Europa centrale. La quinta edizione vedrà la presenza di moltissimi ospiti internazionali che accompagneranno gli 11 film in concorso.L' apertura del festival è prevista per mercoledì 1. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
