A Catania la V edizione del KinEst Fest

Cataniatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'1 al 10 ottobre 2025 torna a Catania il KinEst Fest, festival internazionale dedicato al cinema dell' Europa centrale. La quinta edizione vedrà la presenza di moltissimi ospiti internazionali che accompagneranno gli 11 film in concorso.L' apertura del festival è prevista per mercoledì 1. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - edizione

Torna il Festival delle Parrocchie: quarta edizione il 14 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

Arriva la prima edizione di Catania Future Festival

La nuova edizione di Macfrut si presenta a Catania, due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici

A Catania la V edizione del KinEst Fest.

Cerca Video su questo argomento: Catania V Edizione Kinest