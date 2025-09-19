A Carpi c’è l’EmiliaFoodFest Sapore gusto e tradizioni
Carpi si prepara a riaccendere i riflettori sui sapori autentici dell’ Emilia-Romagna con la quarta edizione di EmiliaFoodFest, il Festival dei Sapori e delle Tradizioni della via Emilia: dal 26 al 28 settembre la città si trasformerà in un palcoscenico del gusto, accogliendo cooking show, disfide gastronomiche, degustazioni, spettacoli e attività per tutte le età. Un’edizione che celebra la ricchezza della cucina emiliana, tra ricette di famiglia e prodotti locali che raccontano identità e storia. Tra i momenti più attesi spiccano le competizioni culinarie: la Disfida degli Agriturismi vedrà tre realtà del territorio – Opera 02, La Stumina e Fattoria Maria – cimentarsi nella preparazione del bensone, dolce tipico carpigiano, davanti ad una giuria di esperti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
EmiliaFoodFest a Carpi: un viaggio tra gusto e tradizione
Carpi torna palcoscenico del gusto con 'EmiliaFoodFest'
Sapori e tradizioni È un festival cultural-gastronomico, con un ricco calendario di eventi live gratuiti dedicati al pubblico, che include show-cooking, degustazioni guidate, convegni. EmiliaFoodFest dal 26 al 28 settembre 2025 a Carpi (MO), per la quarta edizi - facebook.com Vai su Facebook
