Carpi si prepara a riaccendere i riflettori sui sapori autentici dell’ Emilia-Romagna con la quarta edizione di EmiliaFoodFest, il Festival dei Sapori e delle Tradizioni della via Emilia: dal 26 al 28 settembre la città si trasformerà in un palcoscenico del gusto, accogliendo cooking show, disfide gastronomiche, degustazioni, spettacoli e attività per tutte le età. Un’edizione che celebra la ricchezza della cucina emiliana, tra ricette di famiglia e prodotti locali che raccontano identità e storia. Tra i momenti più attesi spiccano le competizioni culinarie: la Disfida degli Agriturismi vedrà tre realtà del territorio – Opera 02, La Stumina e Fattoria Maria – cimentarsi nella preparazione del bensone, dolce tipico carpigiano, davanti ad una giuria di esperti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Carpi c’è l’EmiliaFoodFest. Sapore, gusto e tradizioni