Un progetto nato dal confronto con pazienti e familiari ha dato vita a una struttura che unisce accoglienza e alta tecnologia, offrendo un supporto fondamentale alle persone con Sla e ai loro caregiver. Un modello nato dal dialogo Il direttore generale di Ats Brescia, Claudio Vito Sileo, ha spiegato che il nucleo residenziale di Carpenedolo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - A Carpenedolo un residence hi-tech accompagna i malati di Sla verso casa