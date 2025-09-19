A Carpenedolo apre la prima casa-residenza d’Italia per chi vive con la Sla

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal cuore della Giornata nazionale dedicata alla Sla di quest’anno arriva una notizia carica di speranza: grazie a una donazione, a Carpenedolo prende forma il primo nucleo residenziale italiano pensato esclusivamente per le persone affette da Sla, frutto di una sinergia inedita tra istituzioni, clinici e volontari. Un gesto concreto nella Giornata nazionale Ogni 18 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

a carpenedolo apre la prima casa residenza d8217italia per chi vive con la sla

© Sbircialanotizia.it - A Carpenedolo apre la prima casa-residenza d’Italia per chi vive con la Sla

In questa notizia si parla di: carpenedolo - apre

Apre un nuovo store Action a Carpenedolo: 800 mq e 20 posti di lavoro

CARPENEDOLO: ALFA PAINT, LA CASA DEL COLORE APRE UN NUOVO PUNTO VENDITA; Eccellenza, girone C: FC Carpenedolo, ufficiale un nuovo innesto in difesa nella rosa della Prima squadra; Furti in casa, a Carpenedolo i carabinieri fermano un'auto con a bordo arnesi da scasso.

Apre la prima casa rifugio accessibile alle donne con disabilità vittime di violenza - Frutto del progetto Artemisia, promosso da associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, la prima casa rifugio accessibile ... Scrive disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Carpenedolo Apre Prima Casa