A Carpenedolo apre la prima casa-residenza d’Italia per chi vive con la Sla
Dal cuore della Giornata nazionale dedicata alla Sla di quest’anno arriva una notizia carica di speranza: grazie a una donazione, a Carpenedolo prende forma il primo nucleo residenziale italiano pensato esclusivamente per le persone affette da Sla, frutto di una sinergia inedita tra istituzioni, clinici e volontari. Un gesto concreto nella Giornata nazionale Ogni 18 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: carpenedolo - apre
Apre un nuovo store Action a Carpenedolo: 800 mq e 20 posti di lavoro
Si apre stasera lo Street Food Festival a cura di Pro Loco Città di Montichiari e Vitamina C presso il parcheggio del Parco Caduti di Nassiriya. #montichiarimaniaestate2025 #estatemonteclarense2025 Vai su Facebook
CARPENEDOLO: ALFA PAINT, LA CASA DEL COLORE APRE UN NUOVO PUNTO VENDITA; Eccellenza, girone C: FC Carpenedolo, ufficiale un nuovo innesto in difesa nella rosa della Prima squadra; Furti in casa, a Carpenedolo i carabinieri fermano un'auto con a bordo arnesi da scasso.
Apre la prima casa rifugio accessibile alle donne con disabilità vittime di violenza - Frutto del progetto Artemisia, promosso da associazioni impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità, la prima casa rifugio accessibile ... Scrive disabili.com