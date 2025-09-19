A Caorle prende forma il Cavallino Bianco resort di lusso per famiglie

Sta prendendo forma a Caorle il Cavallino Bianco, resort dell'omonimo marchio che propone strutture di lusso per famiglie. Sarà il secondo hotel del brand dopo quello già operativo a Ortisei, in Alto Adige. Giovedì l'Ad Ralph A. Riffeser ha presentato il progetto di Caorle, che si sta sviluppando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

