A Bovino riapre l' ufficio postale a Castelluccio dei Sauri sono in corso i lavori dopo l' attacco criminoso
Questa mattina ha riaperto l’ufficio postale di Bovino in Via Leggieri, secondo la nuova tipologia ‘Polis’. I cittadini potranno accedere ai servizi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.I recenti lavori di ristrutturazione della sede sono stati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
