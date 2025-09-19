A bordo di un suv si schianta contro un cervo | animale morto e automobilista ferito

Percorreva con il suv quando ha impattato con un cervo che stava percorrendo sul giglio della strada, sul versante montuoso adiacente la carreggiata. L’incidente, che ha causato la morte del cervo con il conducente che non avrebbe riportato ferite significative tanto che avrebbe rifiutato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

