A Bettola una via intitolata a don Giuseppe Borea
Sabato 20 settembre a Bettola viene intitolata una nuova via a don Giuseppe Borea. L'appuntamento è alle ore 17 in località Fra I Luoghi di Bettola. Interverranno Paolo Negri, sindaco di Bettola, e Mario Spezia, Presidente Anpc Piacenza. Seguirà la benedizione impartita da don Davide Maloberti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
