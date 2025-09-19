A Bergamo un David di Donatello gigante e da Guinness dei primati realizzato con oltre 635mila mattoncini Lego

Bergamo, 19 settembre 2025 –  Sarà esposto in anteprima mondiale a Choruslife di Bergamo questo sabato 20 e domenica 21 settembre un David di Michelangelo realizzato a grandezza reale con oltre 635mila mattoncini Lego e in oltre tremila ore di lavoro: sarà l'attrazione principale di Mab Bergamo, giunta alla nona edizione e quest'anno organizzata nel nuovo smart district della città, unendo l'esperienza della “ Città del Mattoncino”  (punto di riferimento per gli amanti dei Lego dal 2014) e la cornice contemporanea di Choruslife, che è u na ex area industriale completamente rigenerata e restituita alla comunità quale nuovo polo di socialità, intrattenimento e servizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

