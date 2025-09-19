A Bergamo il docufilm sul Parkinson | Strumento di medicina narrativa ogni paziente è unico
Bergamo. Arriva in città “Dialoghi con Mr. Parkinson”, il primo documentario che getta via la maschera, anzi le maschere, di ‘Mister Parkinson’. Promosso dalla Confederazione Parkinson Italia con il supporto di Zambon, mette in scena la personificazione di questa malattia neurodegenerativa con cui convivono più di 300mila italiani e oltre 30mila lombardi. Il Parkinson presenta una grande varietà di sintomi che si combinano tra di loro in modo e con intensità differente in ogni persona. Una patologia difficile da identificare, sembra che nemmeno il tremore possa essere un segno di riconoscimento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Proiezione speciale a Bergamo: Mercoledì 10 settembre 2025, ore 21, nella sala cinematografica Schermo Bianca (via Daste e Spalenga 13) ?verrà proiettato il docufilm "Quasi senza fine" di Giorgio Tomasi. Un racconto intenso che ripercorre le dram
