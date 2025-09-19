A 254€ Realme 14 Pro Plus è un vero best-buy nella sua categoria | -56% sul listino

Tuttoandroid.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Realme 14 Pro Plus in mega sconto su AliExpress: display OLED 120Hz, Snapdragon 7s Gen 3 e batteria 6000mAh a soli 253€. Risparmia il 56% sul prezzo di listino L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

