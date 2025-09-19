4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOW

Grande esordio per la UEFA Champions League 20252026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in. 🔗 Leggi su Digital-news.it

