3DS DS TWiLight Menu++ v27.174 hotfix | Disponibile un Importante Aggiornamento Correttivo
La scena homebrew per Nintendo DS, DSi e 3DS è in costante evoluzione, e TWiLight Menu++ ne è uno dei pilastri fondamentali. Oggi è stato rilasciato un importante aggiornamento hotfix alla versione v27.17.4, che risolve alcuni fastidiosi bug introdotti negli aggiornamenti recenti. TWiLight Menu++ è un sostituto avanzato e open-source del menu ufficiale di Nintendo DSi, progettato per funzionare su Nintendo DSi, Nintendo 3DS e flashcard per Nintendo DS. Con esso è possibile avviare una vasta gamma di contenuti: giochi per Nintendo DS, DSiWare, GameBoy Advance, e molto altro ancora. Novità e Correzioni nella v27. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: twilight - menu
