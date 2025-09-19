365 giorni senza tagliarsi i capelli? Colpa del Manchester United

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida social di un tifoso del Manchester United, che ha già quasi racimolato oltre 250mila follower solamente su Instragram. Ce l'ha raccontata il diretto interessato, Frank Ilett, creatore di "The United Strand". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

365 giorni senza tagliarsi i capelli colpa del manchester united

© Gazzetta.it - 365 giorni senza tagliarsi i capelli? "Colpa" del Manchester United

In questa notizia si parla di: giorni - tagliarsi

365 giorni senza tagliarsi i capelli? Colpa del Manchester United; Tagliare una cipolla senza piangere: ecco il trucco da chef; TRASPORTI Star Mobility non riesce a garantire il servizio per la mancanza di autisti e propone di tagliare cento corse al giorno.

Cerca Video su questo argomento: 365 Giorni Senza Tagliarsi