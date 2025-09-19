3 caccia russi MiG-31 violano spazio aereo dell’Estonia respinti da F35 italiani Ue attacca Mosca | Provocazione pericolosa - VIDEO
Non è da escludersi che si possa trattare di un false flag come nel primo caso che ha visto coinvolti droni russi nello spazio aereo della Polonia. Qualche giorno più tardi, Varsavia ha ammesso che era stato un suo missile a colpire la casa di Lublino 3 caccia russi MiG-31 avrebbero violato l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: caccia - russi
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo
Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia
Von der Leyen: "Risponderemo alla provocazione con determinazione", così la presidente della Commissione Ue dopo la violazione dello spazio aereo estone da parte dei caccia russi Vai su Facebook
L'Ue va a caccia dei fondi per un “prestito di risarcimento” a Kyiv. Gran parte dei 210 miliardi dei beni russi immobilizzati sono diventati contanti. Quel denaro potrebbe essere utilizzato per comprare titoli emessi dalla Commissione. Di @DavCarretta - X Vai su X
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre jet russi violano lo spazio aereo dell'Estonia; ++ Media, 3 jet russi violano lo spazio aereo estone ++.
F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo Nato per 12 minuti: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Si legge su ilgazzettino.it
Tre jet russi violano lo spazio aereo estone. L'Estonia convoca l'incaricato d'affari di Mosca - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- Lo riporta ansa.it