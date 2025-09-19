3 caccia russi MiG-31 violano spazio aereo dell’Estonia respinti da F35 italiani Ue attacca Mosca | Provocazione pericolosa - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è da escludersi che si possa trattare di un false flag come nel primo caso che ha visto coinvolti droni russi nello spazio aereo della Polonia. Qualche giorno più tardi, Varsavia ha ammesso che era stato un suo missile a colpire la casa di Lublino 3 caccia russi MiG-31 avrebbero violato l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

3 caccia russi mig 31 violano spazio aereo dell8217estonia respinti da f35 italiani ue attacca mosca provocazione pericolosa video

© Ilgiornaleditalia.it - “3 caccia russi MiG-31 violano spazio aereo dell’Estonia, respinti da F35 italiani”, Ue attacca Mosca: “Provocazione pericolosa” - VIDEO

In questa notizia si parla di: caccia - russi

Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri

"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo

Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Tre jet russi violano lo spazio aereo dell'Estonia; ++ Media, 3 jet russi violano lo spazio aereo estone ++.

3 caccia russi migF-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia, violato lo spazio aereo Nato per 12 minuti: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Si legge su ilgazzettino.it

3 caccia russi migTre jet russi violano lo spazio aereo estone. L'Estonia convoca l'incaricato d'affari di Mosca - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 3 Caccia Russi Mig