1d night Bari
Dopo 3 anni di successi in tutta Italia, la leggendaria 1D NIGHT arriva finalmente a Bari!Una serata completamente dedicata ai One Direction che ha fatto cantare e ballare migliaia di Directioners in ogni angolo del Paese. Ora è il momento della Puglia di vivere questa magia unica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Rolling stones tribute night a Sannicandro di Bari
? -25 giorni alla Sharper Night 2025 a Bari! Venerdì 26 Settembre 2025, Bari ospiterà la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Più di 60 stands e un palco centrale per accogliere mostre, laboratori, spettacoli e piccoli talk! Vi aspettiamo in Piazza Vai su Facebook
1d night Bari; Candele, lacrime, canzoni: Bari ricorda Liam Payne (One Direction).