19enne travolge gruppo di persone con l’auto | ci sono morti e feriti

19 set 2025

– Le strade urbane possono trasformarsi in teatri di eventi tragici all’improvviso, ricordando quanto la sicurezza sia un bene prezioso e fragile. Basta un attimo di disattenzione o una scelta imprudente per compromettere l’incolumità di chiunque si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. . In casi come quello accaduto a Glattbrugg, le conseguenze sono purtroppo devastanti e lasciano un segno profondo nella memoria collettiva. Ogni incidente importante diventa un punto di riflessione sulla necessità di rispettare le regole del traffico e di mantenere un comportamento responsabile alla guida. 🔗 Leggi su Tvzap.it

