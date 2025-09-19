19enne travolge gruppo di persone con l’auto | ci sono morti e feriti
– Le strade urbane possono trasformarsi in teatri di eventi tragici all’improvviso, ricordando quanto la sicurezza sia un bene prezioso e fragile. Basta un attimo di disattenzione o una scelta imprudente per compromettere l’incolumità di chiunque si trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. . In casi come quello accaduto a Glattbrugg, le conseguenze sono purtroppo devastanti e lasciano un segno profondo nella memoria collettiva. Ogni incidente importante diventa un punto di riflessione sulla necessità di rispettare le regole del traffico e di mantenere un comportamento responsabile alla guida. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Urla e sangue all’improvviso, 19enne travolge un gruppo di persone con l’auto: morti e feriti
