19 settembre San Francesco diventa festa nazionale? L’Umbria esulta

Firenze, 19 settembre 2025 –  Gioia in Umbria per l’iter sul 4 ottobre, giorno di San Francesco, per farlo tornare ad essere festa nazionale. Con il 2 giugno celebriamo la nascita della Repubblica, con il 25 aprile celebriamo la libertà riconquistata, con il 1° maggio celebriamo il lavoro e con il 4 ottobre celebreremo la pace, la fraternità, la solidarietà, la custodia del creato. Benvenuto, anzi, bentornato San Francesco nel gruppo delle principali festività nazionali. L'aula della Camera, come ha spiegato la relatrice Elisabetta Gardini (Fratelli d'Italia), si appresta a dare il via libera alla legge per l''Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi'. 🔗 Leggi su Lanazione.it

