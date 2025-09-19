19 settembre | Nostra Signora di La Salette appare in lacrime a due pastorelli

Alcuni anni prima di Lourdes, la Vergine appare in terra di Francia, a La Salette, per ammonire un’umanità che si distoglie dalla ricerca dei beni eterni per rincorrere solo quelli terreni. È un sabato quel 19 settembre 1846 quando, alcuni anni prima delle apparizioni di Lourdes, due pastorelli, Mélanie Calvat e Maximin Giraud (quattordici e. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 19 settembre: Nostra Signora di La Salette appare in lacrime a due pastorelli

#formazionecontinua il 28 settembre dalle ore 14:00 presso la nostra sede sarà possibile partecipare al corso di #blsdlaico ? Al termine del corso sarà rilasciato un attestato da #ARES118. Per informazioni e prenotazioni 0761652047 [email protected] Vai su Facebook

SS. Messe del 14 settembre alle 8.30 e alle 19 su TV 2000: dalla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe in Roma; Festeggiamenti Maria Ss. Addolorata al Molo: processione con il simulacro della Vergine verso il cantiere navale; Concerto 19 settembre 2025.

