15º in classifica ma più di 600 milioni di incassi | tifosi infuriati con il club il dato è clamoroso

Mentre i risultati sul campo continuano a deludere, la società si conferma campione di incassi: i numeri spiazzano Il Manchester United sta vivendo un momento disastroso, che da anni sta mandando su tutte le furie i suoi tifosi più fedeli. Nella scorsa stagione, ha chiuso al 15° posto in Premier League: il peggior risultato dagli anni ’70, quando addirittura retrocesse. Nell’annata appena iniziata del 202526, le cose non sembrano migliorare sul campo, con partite deludenti che fanno addirittura parlare di una “maledizione” che aleggia su Old Trafford. Ma, nonostante i pessimi risultati, la società ha chiuso i libri contabili con un fatturato da capogiro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

