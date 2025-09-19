11 funzionari Democratici arrestati a New York durante una protesta contro l’Ice
Un gruppo di 11 funzionari democratici è stato arrestato giovedì a Lower Manhattan, a New York, mentre tentava di ispezionare le celle di un centro di detenzione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Lo scrive il New York Times. Tra loro c’è anche Brad Lander, revisore dei conti della città già arrestato a giugno, e diversi legislatori cittadini e statali. I funzionari si erano presentati al 26 Federal Plaza cercando di accedere alle celle del decimo piano, chiuse al pubblico e recentemente al centro di critiche per le condizioni igieniche e di sovraffollamento in cui vivono le persone migranti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: funzionari - democratici
11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate - X Vai su X
Sulla variante 56 approvata nell'ultimo consiglio comunale dalla sola maggioranza: VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT. La variante è stata redatta, nell'arco di due anni di lavoro, dalla maggioranza, dai professionisti e dai funzionari comunali. E consegnata Vai su Facebook
11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate; Usa, protesta contro centro migranti: arrestati 11 funzionari dem; Arrestati 11 eletti dem, volevano ispezionare celle migranti Ny.
11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate - Giovedì, gli agenti federali hanno arrestato a Nwe York undici funzionari eletti del Partito Democratico mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate in un centro del ... Lo riporta ilpost.it
USA: arrestati 11 funzionari democratici nelle proteste contro l'ICE - Giovedì, agenti federali statunitensi hanno arrestato 11 funzionari democratici nella parte bassa di Manhattan, dopo che avevano tentato di entrare nelle celle di detenzione dell'Immigration and Custo ... Riporta osservatoriosullalegalita.org