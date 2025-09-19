Un gruppo di 11 funzionari democratici è stato arrestato giovedì a Lower Manhattan, a New York, mentre tentava di ispezionare le celle di un centro di detenzione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Lo scrive il New York Times. Tra loro c’è anche Brad Lander, revisore dei conti della città già arrestato a giugno, e diversi legislatori cittadini e statali. I funzionari si erano presentati al 26 Federal Plaza cercando di accedere alle celle del decimo piano, chiuse al pubblico e recentemente al centro di critiche per le condizioni igieniche e di sovraffollamento in cui vivono le persone migranti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - 11 funzionari Democratici arrestati a New York durante una protesta contro l’Ice