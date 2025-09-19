101 anni di Milano-Varese | scatti ritrovati raccontano la prima autostrada

Gazzada Schianno dedica questi giorni a una pagina decisiva della mobilità europea, riportando alla luce il lavoro e l’audacia di Piero Puricelli con una mostra fotografica inedita e la presentazione di un volume che ne ripercorre l’impresa, nel centounesimo anniversario dell’autostrada Milano–Varese. Un anniversario denso di significati Sono trascorsi esattamente centouno anni dall’apertura al traffico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - 101 anni di Milano-Varese: scatti ritrovati raccontano la prima autostrada

Autostrada Milano – Varese: a Gazzada Schianno una mostra con le foto inedite della costruzione dell’opera; Anniversario Autolaghi, a Gazzada 101 anni di storia nel libro dedicato a Puricelli; Il vice brigadiere Marangoni (deportato e fuggito dai tedeschi), compie 101 anni: gli auguri dei carabinieri.

A 101 anni dall’inaugurazione dell’autostrada Milano – Varese, un libro sul suo ideatore e realizzatore Piero Puricelli - Un’occasione per conoscere l’autore, Liborio Rinaldi, che con tanta passione ha studiato la storia dell’autostrada e del suo ideatore. Lo riporta varesenoi.it

L’Autostrada Mi-Varese compie 101 anni - Gazzada Schianno celebra i 101 anni della Milano–Varese: un libro racconta il genio di Piero Puricelli ... sportlegnano.it scrive