Zungoli un tuffo nella memoria con il Percorso de lu Tavernaro

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, l’Irpinia si fa teatro di un’esperienza immersiva con il “Percorso de lu Tavernaro”, un evento organizzato da Ruando Experience che unisce escursionismo, cultura contadina e degustazione enogastronomica, nel suggestivo scenario tra Zungoli e Trave.L’iniziativa si snoda lungo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zungoli - tuffo

Zungoli, un tuffo nella memoria con il “Percorso de lu Tavernaro”.

Cerca Video su questo argomento: Zungoli Tuffo Memoria Percorso