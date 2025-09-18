Zumba Idols Revival | in piazza una serata all’insegna della danza e del fitness
MESAGNE - Si terrà venerdì 19 settembre, in piazza Orsini del Balzo di Mesagne, a partire dalle ore 20:00, la serata "Zumba Idols Revival". L'evento rappresenta una vera e propria rimpatriata, dopo dieci anni, per il gruppo di istruttori riuniti per l’occasione, che si ritroveranno sul palco per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
