Zuckerberg lancia occhiali Meta con AI

Durante il Meta Connect 2024,Zuckerberg ha presentato Orion, la nuova generazione di occhiali AR sviluppati insieme a Essilor Luxottica. Zuckerberg li ha definiti "gli occhiali più avanzati mai creati", sottolineando il loro ruolo nell'integrare l'AI nella vita quotidiana.Orion permette di proiettare contenuti digitali nel mondo reale e dispone di un'interfaccia neurale per il controllo tramite segnali cerebrali, riducendo la necessità di smartphone o computer.