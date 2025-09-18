Zuckerberg lancia occhiali Meta con AI
3.00 Durante il Meta Connect 2024,Zuckerberg ha presentato Orion, la nuova generazione di occhiali AR sviluppati insieme a Essilor Luxottica. Zuckerberg li ha definiti "gli occhiali più avanzati mai creati", sottolineando il loro ruolo nell'integrare l'AI nella vita quotidiana.Orion permette di proiettare contenuti digitali nel mondo reale e dispone di un'interfaccia neurale per il controllo tramite segnali cerebrali, riducendo la necessità di smartphone o computer. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Zuckerberg lancia nuovi occhiali Meta, offrono superintelligenza; Zuckerberg lancia Orion e Celeste, la nuova generazione di occhiali smart di Meta; Occhiali AI, chi non li ha potrebbe sentirsi svantaggiato: parola di Zuckerberg.
