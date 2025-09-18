Ztl un mare di permessi a Lucca Ben 58.710 ingressi l’anno da parte di non residenti

Lucca, 18 settembre 2025 – Un mare di permessi per entrare in ztl: il numero delle targhe che sono state inserite nel 2024 (ultimi dati disponibili) per consentire l’accesso alla zone interdette del centro storico ai non residenti ammonta a 58.710, ovviamente senza considerare chi può accedere per carico e scarico merci. In pratica, si tratta soltanto di chi accede per arrivare in una struttura ricettiva o presso un ente, sia pubblico che privato. I corrieri, come noto, hanno un altro tipo di permesso. La cifra registrata nel 2024 è sostanzialmente vicina a quella del 2023, quando furono 58.986 ma decisamente superiore a quella del 2022, quando furono 42. 🔗 Leggi su Lanazione.it

