Ztl l'affondo di Legambiente e WWF | Fascia Verde urgente necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma
Nel rapporto 'Aria pulita per Roma 2030', pubblicato da Legambiente, le associazioni ambientaliste rivolgono un appello al Campidoglio per portare avanti il progetto della Ztl Fascia Verde senza ulteriori rinvii. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: affondo - legambiente
Affondo della Cgil sul pasticcio del documento da approvare in Consiglio regionale entro il 30 settembre - facebook.com Vai su Facebook
Ztl, l'affondo di Legambiente e WWF: Fascia Verde urgente, necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma.
Ztl, l’affondo di Legambiente e WWF: “Fascia Verde urgente, necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma” - Nel rapporto 'Aria pulita per Roma 2030', pubblicato da Legambiente, le associazioni ambientaliste rivolgono un appello al Campidoglio per portare avanti ... Segnala fanpage.it