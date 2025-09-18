Ztl l'affondo di Legambiente e WWF | Fascia Verde urgente necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rapporto 'Aria pulita per Roma 2030', pubblicato da Legambiente, le associazioni ambientaliste rivolgono un appello al Campidoglio per portare avanti il progetto della Ztl Fascia Verde senza ulteriori rinvii. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affondo - legambiente

Ztl, l'affondo di Legambiente e WWF: Fascia Verde urgente, necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma.

ztl affondo legambiente wwfZtl, l’affondo di Legambiente e WWF: “Fascia Verde urgente, necessario stop ai Diesel Euro 5 a Roma” - Nel rapporto 'Aria pulita per Roma 2030', pubblicato da Legambiente, le associazioni ambientaliste rivolgono un appello al Campidoglio per portare avanti ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ztl Affondo Legambiente Wwf