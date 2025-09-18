Zoe Saldana in Vaticano | la star di Avatar incontra Papa Leone XIV insieme alla famiglia
L'attrice, sposata con l'artista italiano Marco Perego, ha incontrato il Santo Padre insieme ai figli e al marito in piazza San Pietro. Zoe Saldana ha pubblicato su Instagram alcune foto che testimoniano il suo incontro con Papa Leone XIV in Vaticano, insieme alla sua famiglia, composta dai tre figli e dal marito. Gli scatti mostrano l'attrice premio Oscar impegnata a conversare con il Santo Padre della Chiesa cattolica nel bel mezzo di un incontro in piazza San Pietro. Zoe Saldana ha incontrato Papa Leone XIV In un altro messaggio condiviso sui social, Saldana ha espresso la sua profonda gratitudine per l'importante incontro al quale ha partecipato: "È stato un onore aver incontrato Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un'emozione fortissima: così Zoe Saldana ha descritto l'incontro con tutta la sua famiglia di papa Leone XIV in Vaticano
Una bellissima serata a #Roma con @zoesaldana e @reallyboderek @anticapesa #friends #friendship #night #women #womenpower #womenempowerment #ZoeSaldana #BoDerek #TizianaRocca - facebook.com Vai su Facebook
