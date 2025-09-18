Zero tiri ma più km di tutti e tanto lavoro | Inter tutti pazzi per Pio Esposito

Al debutto in Champions League, il giovane attaccante ha subito impressionato. E a fine partita il siparietto con il fratello Sebastiano al telefono con lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero tiri ma più km di tutti e tanto lavoro: Inter, tutti pazzi per Pio Esposito

