Zanetti Cordoba e Berti all’Inter Club di Torremaggiore per una giornata di sport e inclusione sociale

Una giornata all’insegna dello sport, della passione nerazzurra e dell’impegno sociale. È quella in programma il 6 ottobre a Torremaggiore, quando Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e della nazionale argentina nonché attuale vice presidente del pluridecorato team, sarà ospite d’onore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: zanetti - cordoba

L'Inter club Torremaggiore fa festa: ospiti d'onore Zanetti, Berti e Cordoba - Javier Zanetti, storico capitano dell’Inter e della nazionale argentina nonché attuale vice presidente del team, sarà ospite d’onore dell’Inter Club Torremaggiore intitolato proprio al campione argent ... foggiacittaaperta.it scrive

INTER Torremaggiore: il 6 ottobre l’Inter Club ospita Zanetti, Cordoba e Berti - L’Inter Club locale, intitolato a Javier Zanetti, accoglierà come ospite d’onore lo storico capitano dell’Inter ... Scrive statoquotidiano.it