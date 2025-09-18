’Zanelli’ non più ’Secchi’ | il summit | Al lavoro per un’identità condivisa
La querelle sul nome di Angelo Secchi assenze dall’intitolazione dell’istituto, oggi solo ’ Zanelli ’, arriva sul tavolo della Provincia. Martedì si è svolto il primo incontro del percorso di confronto istituzionale sull’identità del nuovo istituto scolastico nato dall’unione tra l’ex geometri (Secchi) e l’agrario (Zanelli). All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, la vicepresidente Francesca Bedogni, la dirigente scolastica Maria Sala, la presidente del Consiglio d’Istituto Elena Gambarelli, il professor Gianluca Chierici, Felicita Buscaino (referente dell’Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna – Ministero dell’Istruzione e del Merito) e in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia, Cecilia Barilli, consigliera comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
