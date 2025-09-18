Yulia Navalnaya avrebbe le prove per dimostrare che il marito Alexei Navalny sia morto per avvelenamento

Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin, sostiene di essere in possesso delle prove che dimostrerebbero la morte per avvelenamento del marito. Il leader politico ha perso la vita nel febbraio del 2024 mentre era detenuto in un carcere di massima sicurezza in Siberia, in circostanze poco chiare. In un video pubblicato su YouTube, la donna ha spiegato di essere riuscita a ottenere alcuni campioni biologici del corpo di Navalny. Dei test di laboratorio, svolti in maniera indipendente in due Paesi, confermerebbero l’ipotesi: «Alexei è stato ucciso, per la precisione avvelenato». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Yulia Navalnaya avrebbe le prove per dimostrare che il marito Alexei Navalny sia morto per avvelenamento

In questa notizia si parla di: yulia - navalnaya

Yulia Navalnaya e l’appello per Trump e Putin: “Liberate chi è stato imprigionato perché contrario alla guerra”

«Alexei Navalny è stato avvelenato, lo confermano le analisi dei laboratori occidentali»: le accuse della vedova Yulia Navalnaya

Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: “Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile”

Ep.670 - “Mio marito è stato avvelenato”. L'accusa di Yulia Navalnaya - Caso Maddie, rilasciato dal carcere il tedesco Brueckner - X Vai su X

La vedova di Navalny accusa: "Alexei è stato avvelenato". I campioni inviati a laboratori lo confermano, dice Yulia Navalnaya in un messaggio video - facebook.com Vai su Facebook

«Putin ha ucciso mio marito, ne ho le prove». Navalnaya accusa il Cremlino; Yulia Navalnaya: test all'estero su campioni biologici, Alexei fu avvelenato; La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento.

Navalny, la moglie Yulia accusa Putin: «Alexei è stato avvelenato, ecco le prove». Le foto della cella con sangue e vomito - Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny, dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento. ilmessaggero.it scrive

Navalnaya accusa Putin, 'Alexey avvelenato, ho le prove' - Yulia Navalnaya punta il dito contro Vladimir Putin. Lo riporta ansa.it