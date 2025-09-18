Youth League Manchester City-Napoli 2-0 | sconfitta all?esordio per gli azzurrini

Non c?è solo la Champions. Oggi è il ritorno della Primavera del Napoli in Youth League, sul campo del Manchester City. Si chiama Manchester City Academy Stadium

Il salernitano Giorgio?Matteo?Puglia conquista l’oro alla "Karate1 Youth League" di Pore?

Youth League Karate: Morelli sul Podio e Arnone si Riconferma tra i Migliori al Mondo

Zanchetta, ricordi dolci con l’Inter: «In Youth League percorso incredibile nato dal coraggio. In Italia c’è questo problema»

Comincia la nostra Uefa Youth League Starting XI: Pugliese; Caucci, Gambardella, De Luca; Olivieri, Anic, Prisco, De Martino, D'Angelo; Iovine, Esposito. All.Rocco #ManCityNapoli #UYL #ForzaNapoliSempre - X Vai su X

? Il Napoli nella giornata di oggi esordirà anche in Youth League, per gli azzurri si tratterà di un appuntamento molto importante. - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli sfida il Manchester City. Debutta anche il Barcellona: le partite di oggi; Youth League, Manchester City-Napoli: la probabile formazione degli azzurri; Dove vedere la prima giornata di Youth League in tv e streaming: Juventus-Borussia Dortmund, Ajax-Inter, PSG-Atalanta, e Manchester City-Napoli, quali partite su Sky, NOW e UEFA.Tv.

Youth League, Manchester City-Napoli 2-0 (Samba 50', Heskey 96'): azzurrini sconfitti - Non sfigura ma esce comunque sconfitto il Napoli U19 dalla prima sfida di Youth League contro il Manchester City: mai davvero dentro la gara gli azzurrini, apparsi impauriti e poco decisi in diverse. Da tuttonapoli.net

Diretta Manchester City Napoli Primavera/ Streaming video tv: gara difficile Youth League, 18 settembre 2025) - Youth League, Diretta Manchester City Napoli Primavera, streaming video tv: trasferta ardua in Inghilterra per i campani (18 settembre 2025) ... ilsussidiario.net scrive